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В России разрешат заключать брак без предъявления документов

Пользователи единой биометрической системы смогут получать несколько услуг ЗАГС без документов.
Владимир Рубанов 2024-07-08 22:46:11
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

В России можно будет заключать брак без предъявления документов, сообщает ТАСС. Минюст, Минцифры, Федеральная налоговая служба России и Центр биометрических технологий должны разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии. Такое поручение сделал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Предполагается, что будет создана единая государственная биометрическая система для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния. Ее пользователи смогут получать несколько услуг органа ЗАГС без документов.

В число таких услуг войдут также смена имени и установление отцовства. Биометрия не заменит полностью традиционные документы - все услуги по-прежнему можно будет получать и традиционным способом.

Ранее на выставке «Россия» на ВДНХ провели первую свадьбу по биометрии.

#брак #правительство #документы #ЗАГС #биометрия #отцовство #смена имени
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