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В Болгарии спецназ задержал председателя движения «Русофилы»

В офисе главы «Русофилов» Златомира Девленского в Болгарии прошли обыски.
Ян Брацкий 2024-07-08 22:40:59
© Фото: Златомир Дьовленски, Facebook*

Председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского задержали в Пловдиве. Об этом сообщил депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков.

«Сегодня в 5:30 утра они пришли к нему домой в Пловдиве, выломали дверь и вывезли его. Его мать в шоке», - рассказал депутат в интервью газете «24 часа».

Полицейские выбили дверь в квартире Девленского, а также устроили обыск в его офисе. Ранее прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже предыдущего главу «Русофилов», вынудив того уйти с поста.

Известно, что Девленскому 33 года, он докторант Пловдивского университета, а также аспират Астраханского государственного университета.

Движение «Русофилы» было зарегистрировано в Софии в марте 2004 года и оформлено как гражданская неправительственная организация. Его участники выступают за более тесный и конструктивный диалог с Москвой.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Болгария #Пловдив #полиция #Задержание #русофилы #Златомир Девленский
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