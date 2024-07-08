В Болгарии спецназ задержал председателя движения «Русофилы»

Председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского задержали в Пловдиве. Об этом сообщил депутат от Болгарской социалистической партии Иван Петков.

«Сегодня в 5:30 утра они пришли к нему домой в Пловдиве, выломали дверь и вывезли его. Его мать в шоке», - рассказал депутат в интервью газете «24 часа».

Полицейские выбили дверь в квартире Девленского, а также устроили обыск в его офисе. Ранее прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже предыдущего главу «Русофилов», вынудив того уйти с поста.

Известно, что Девленскому 33 года, он докторант Пловдивского университета, а также аспират Астраханского государственного университета.

Движение «Русофилы» было зарегистрировано в Софии в марте 2004 года и оформлено как гражданская неправительственная организация. Его участники выступают за более тесный и конструктивный диалог с Москвой.

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