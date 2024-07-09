Расчет БПЛА уничтожил роботизированную платформу ВСУ

Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожили укрывшийся в посадке расчет БПЛА противника, сообщили в Минобороны России. Это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области.

Бойцы из состава группировки войск «Днепр» выявили противника с воздуха. После подтверждения цели наш расчет беспилотников максимально быстро и скрытно выдвинулся в заданный район. Там десатники подготовили и запустили дрон с подвешенным осколочно-фугасным боеприпасом.

Дрон-камикадзе добрался до противника незамеченным на высоте около километра. Потом оператор опустил его до сотни метров и сбросил боеприпас на противника.

«Выявили расчет, уничтожили осколочно-фугасным боеприпасом. Впервые именно здесь мне попалась роботизированная система, которая была уничтожена», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Маэстро».

В результате была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса Starlink.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.