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Расчет БПЛА уничтожил роботизированную платформу ВСУ

Бойцы из состава группировки войск «Днепр» выявили расчет противника в посадке с воздуха.
2024-07-09 06:22:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Десантники Новороссийского горного соединения ВДВ уничтожили укрывшийся в посадке расчет БПЛА противника, сообщили в Минобороны России. Это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области.

Бойцы из состава группировки войск «Днепр» выявили противника с воздуха. После подтверждения цели наш расчет беспилотников максимально быстро и скрытно выдвинулся в заданный район. Там десатники подготовили и запустили дрон с подвешенным осколочно-фугасным боеприпасом.

Дрон-камикадзе добрался до противника незамеченным на высоте около километра. Потом оператор опустил его до сотни метров и сбросил боеприпас на противника.

«Выявили расчет, уничтожили осколочно-фугасным боеприпасом. Впервые именно здесь мне попалась роботизированная система, которая была уничтожена», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Маэстро».

В результате была уничтожена роботизированная платформа противника и антенна комплекса Starlink.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #starlink #запорожская область #дрон-камикадзе #Ореховское направление #группировка войск «Днепр»
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