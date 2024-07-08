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Снаряд времен Великой Отечественной войны найден у офиса ВГТРК

Взрывотехники осмотрят боеприпас, после чего передадут его на утилизацию.
Ян Брацкий 2024-07-08 21:55:18
© Фото: IMAGO, Michael Gstettenbauer, Global Look Press

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны найден у здания ВГТРК в Москве. Об инциденте сообщает пресс-служба столичного УГИБДД.

«На 5-й улице Ямского поля в районе д.19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ», - сообщила пресс-служба ведомства.

Снаряд обнаружили рабочие, которые ремонтировали тротуар. Эксперты нашли на боеприпасе следы ржавчины.

Сейчас движение по улице перекрыто, прибывшие на место взрывотехники вывезут боеприпас на утилизацию.

#Москва #Великая Отечественная война #ГИБДД #взрывотехники #снаряд #ВГТРК
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