Снаряд времен Великой Отечественной войны найден у офиса ВГТРК

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны найден у здания ВГТРК в Москве. Об инциденте сообщает пресс-служба столичного УГИБДД.

«На 5-й улице Ямского поля в районе д.19/21 при реконструкции тротуара обнаружен предмет с явными признаками коррозии: предположительно являющийся снарядом времен ВОВ», - сообщила пресс-служба ведомства.

Снаряд обнаружили рабочие, которые ремонтировали тротуар. Эксперты нашли на боеприпасе следы ржавчины.

Сейчас движение по улице перекрыто, прибывшие на место взрывотехники вывезут боеприпас на утилизацию.