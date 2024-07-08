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Конструкторам оружия разрешили использовать иностранные наработки

Документ вносит изменения в Положение о генеральном конструкторе по созданию вооружений, специальной и военной техники.
Ян Брацкий 2024-07-08 19:54:08
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент Владимир Путин разрешил использовать зарубежную интеллектуальную собственность при создании вооружений и подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Положение о генеральном конструкторе по созданию вооружений, специальной и военной техники, а именно в пункт 13, описывающий список действий, на которые генконструктор имеет право.

«Пункт 13 дополнить подпунктом "п" следующего содержания: "представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат РФ, при создании образцов вооружения и военной техники», - говорится в документе.

Положение о генеральном конструкторе по созданию вооружений, военной и специальной техники регламентирует права, обязанности и ответственность генконструкторов. Впервые оно было утверждено в январе 2015-го года.

#Путин #оружие #указ #интеллектуальная собственность #генконструктор
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