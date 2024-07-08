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Крыша больницы загорелась в Курской области после атаки ВСУ дронами

Здание атаковали сразу несколько дронов, на месте находятся экстренные службы.
Анна Назайкина 2024-07-08 18:08:37
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Украинские военные атаковали Суджанскую районную больницу в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В результате действий ВСУ на крыше медицинского учреждения начался пожар. Как уточнил Смирнов, здание атаковали сразу несколько беспилотников.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы, а также дополнительные кареты скорой.

Сейчас всех людей из здания эвакуировали, обошлось без пострадавших, уточнил врио главы региона.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #происшествие #дроны #больница
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