В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 17 человек

Сегодня днем в Красноярском крае произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На автодороге «Ачинск – Ужур - Троицкое» столкнулись рейсовый автобус и автомобиль «КамАЗ». Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

В результате аварии пострадали 17 человек, в том числе 7 детей. В момент ДТП они находились в рейсовом автобусе. Раненых доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Водитель рейсового автобуса, следовавшего из города Красноярск в Шарыпово по автодороге «Ачинск – Ужур - Троицкое», выполняя обгон попутного автомобиля "КАМАЗ" на 41 километре автодороги, допустил столкновение, в результате чего автомобиль и автобус съехали в кювет», - отметили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.