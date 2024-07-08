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В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 17 человек

По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Сергей Лебедев 2024-07-08 14:27:16
© Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия © Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Сегодня днем в Красноярском крае произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На автодороге «Ачинск – Ужур - Троицкое» столкнулись рейсовый автобус и автомобиль «КамАЗ». Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

В результате аварии пострадали 17 человек, в том числе 7 детей. В момент ДТП они находились в рейсовом автобусе. Раненых доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Водитель рейсового автобуса, следовавшего из города Красноярск в Шарыпово по автодороге «Ачинск – Ужур - Троицкое», выполняя обгон попутного автомобиля "КАМАЗ" на 41 километре автодороги, допустил столкновение, в результате чего автомобиль и автобус съехали в кювет», - отметили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

#КамАЗ #Красноярский край #авария #ДТП #автобус #Ужур
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