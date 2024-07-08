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В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия

Эту нужно, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области.
Анна Назайкина 2024-07-08 12:52:56
© Фото: Henning Kaiser, dpa, Globallookpress

Подачу электроэнергии на предприятия в Ростовской области решили частично ограничить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона объяснил, что пришлось прибегнуть к таким мерам, чтобы минимизировать отключение света в жилых домах. По его словам, ограничения не повлияют на работу предприятий, пишет «360».

Голубев также не исключил, что придется вновь ввести режим временных отключений. Специалисты отмечают, что риски перегруза и отказа электрооборудования пока не уменьшаются.

«Задача - не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций», - написал Голубев.

В настоящий момент наиболее сложная ситуация в Таганроге и Неклиновском районе, там из-за слишком большой нагрузки не удалось избежать аварии на ЛЭП. Сейчас ведутся ремонтные работы.

#Ростовская область #ЛЭП #электроэнергия #губернатор #Василий Голубев
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