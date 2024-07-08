МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Камчатке предупредили о риске землетрясения магнитудой 7,5

За последние сутки в регионе произошли два землетрясения магнитудой 6,2 и 5,8, жителями поселка Усть-Камчатск они ощущались силой в три балла.
Елизавета Кондрикова 2024-07-08 12:16:48
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

В ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредили о возросшей вероятности землетрясения магнитудой 7,5 в регионе в ближайшую неделю, в ведомстве напомнили правила поведения при землетрясении.

«Ученые пришли к выводу, что вероятность возникновения сейсмособытия магнитудой 7,5 в Камчатском заливе в ближайшую неделю увеличивается», - говорится в оперативной сводке ведомства.

Подобный прогноз был сделан на фоне двух случаев землетрясения в регионе 7 и 8 июля с магнитудой 6,2 и 5,8. В том числе толчки достигли поселка Усть-Камчатск, жители ощущали землетрясение силой до трех баллов.

По данным министерства, в случае сейсмологической опасности необходимо покинуть здание совсем или укрыться в заранее выбранном безопасном месте, главное, держаться подальше от окон. Отдельно подчеркивается необходимость всегда иметь при себе сотовый телефон.

#в стране и мире #Камчатский край #землетрясение #МЧС России #камчатский залив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 