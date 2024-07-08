На Камчатке предупредили о риске землетрясения магнитудой 7,5

В ГУ МЧС по Камчатскому краю предупредили о возросшей вероятности землетрясения магнитудой 7,5 в регионе в ближайшую неделю, в ведомстве напомнили правила поведения при землетрясении.

«Ученые пришли к выводу, что вероятность возникновения сейсмособытия магнитудой 7,5 в Камчатском заливе в ближайшую неделю увеличивается», - говорится в оперативной сводке ведомства.

Подобный прогноз был сделан на фоне двух случаев землетрясения в регионе 7 и 8 июля с магнитудой 6,2 и 5,8. В том числе толчки достигли поселка Усть-Камчатск, жители ощущали землетрясение силой до трех баллов.

По данным министерства, в случае сейсмологической опасности необходимо покинуть здание совсем или укрыться в заранее выбранном безопасном месте, главное, держаться подальше от окон. Отдельно подчеркивается необходимость всегда иметь при себе сотовый телефон.