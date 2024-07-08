В Китае эвакуировали более двух тысяч человек после прорыва плотины

На востоке Китая смыло плотину из-за сильных дождей, обрушившихся на регион, для обеспечения безопасности были эвакуированы 2,4 тысячи жителей местной деревни. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Под воздействием непрерывных дождей плотину на реке Сыхэ в уезде Сышуй провинции Шаньдун смыло примерно на 40 метров, а береговой склон реки Сыхэ обрушился примерно на 100 квадратных метров», - говорится в публикации.

Жителей разместили в близлежащих школах. Уточняется, что сотрудники оперативных служб завершили на месте работы по укреплению склона реки, опасности дальнейшего обрушения на данный момент нет.

Информация о пострадавших и степени повреждений не приводилась.