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В Пулково загорелся двигатель самолета во время рулежки

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.
Ирина Егорова 2024-07-08 00:09:35
© Фото: zmsutskr, Telegram

В Пулково загорелся двигатель самолета авиакомпании «Ямал», который прилетел в Санкт-Петербург из Салехарда. Уточняется, что инцидент произошел во время рулежки.

«Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал», - сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Организована доследственная проверка, ведомство установит все обстоятельства и причину произошедшего, а также оценит действия работников и служб аэропорта.  

Согласно табло расписания воздушной гавани, борт прилетел в 20.00. Самолет SU-95 (Sukhoi Superjet) вмещает на борту около 100 пассажиров.

#Санкт-Петербург #Самолет #двигатель #пассажиры #Возгорание #Прокуратура #пулково
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