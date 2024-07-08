В Пулково загорелся двигатель самолета во время рулежки

В Пулково загорелся двигатель самолета авиакомпании «Ямал», который прилетел в Санкт-Петербург из Салехарда. Уточняется, что инцидент произошел во время рулежки.

«Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, никто не пострадал», - сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Организована доследственная проверка, ведомство установит все обстоятельства и причину произошедшего, а также оценит действия работников и служб аэропорта.

Согласно табло расписания воздушной гавани, борт прилетел в 20.00. Самолет SU-95 (Sukhoi Superjet) вмещает на борту около 100 пассажиров.