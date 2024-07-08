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Экипаж Ка-52М ударил по опорнику ВСУ управляемыми ракетами «Вихрь»

Летчики поразили живую силу противника.
2024-07-08 08:13:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Летчики армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило Минобороны России.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М отработал по заданным координатам неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

После этого «Аллигатор» выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Передовой авиационный наводчик работу подтвердил. Боевая задача была выполнена», - рассказал штурман Ка-52М Антон.

Экипаж поразил все назначенные цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вкс россии #Минобороны России #вертолет #Ка-52М #группировка войск «Центр» #управляемые авиационные ракеты «Вихрь»
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