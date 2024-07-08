Экипаж Ка-52М ударил по опорнику ВСУ управляемыми ракетами «Вихрь»

Летчики армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило Минобороны России.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М отработал по заданным координатам неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

После этого «Аллигатор» выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Передовой авиационный наводчик работу подтвердил. Боевая задача была выполнена», - рассказал штурман Ка-52М Антон.

Экипаж поразил все назначенные цели.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.