Обнародованы редкие кадры испытаний бетонобойных бомб новых Су-30

Истребитель Су-30СМ2 внешне неотличим от своего предшественника, Су-30СМ - все отличия находятся внутри. Самолет оснащен новым вооружением и радаром. Об этом «Военной приемке» заявил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков.

«Во-первых, (отличается. - Прим.ред.) оружием. На нем применено интегрированное оружие большой дальности - практически все, что сейчас имеет Российская Федерация, на нем применяется», - рассказал Панков.

В распоряжении «Военной приемки» оказались редкие кадры испытаний одного их образцов современного авиационного вооружения - бетонобойных бомб. Их особенность заключается в том, что после падения они не взрываются сразу. Они «вгрызаются» в землю и детонируют спустя несколько секунд.

«Второе отличие - существенно изменены характеристики радара. Нужно дальнее обнаружение, сопровождение. Мы практически в два раза увеличили дальность обнаружения по сравнению с Су-30СМ. Как по наземным целям, так и по воздушным», - рассказал Панков.

По словам главного конструктора, одна из воинских частей спустя три дня после получения нового самолета смогла с помощью его радиолокационного вооружения поразила систему ПВО Patriot американского производства.

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