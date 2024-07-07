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Обнародованы редкие кадры испытаний бетонобойных бомб новых Су-30

Истребитель получил новое вооружение и радар, с помощью которых российские летчики могут с легкостью противостоять системам ПВО Patriot.
Алексей Курильченко 2024-07-07 17:24:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Истребитель Су-30СМ2 внешне неотличим от своего предшественника, Су-30СМ - все отличия находятся внутри. Самолет оснащен новым вооружением и радаром. Об этом «Военной приемке» заявил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков.

«Во-первых, (отличается. - Прим.ред.) оружием. На нем применено интегрированное оружие большой дальности - практически все, что сейчас имеет Российская Федерация, на нем применяется», - рассказал Панков.

В распоряжении «Военной приемки» оказались редкие кадры испытаний одного их образцов современного авиационного вооружения - бетонобойных бомб. Их особенность заключается в том, что после падения они не взрываются сразу. Они «вгрызаются» в землю и детонируют спустя несколько секунд.

«Второе отличие - существенно изменены характеристики радара. Нужно дальнее обнаружение, сопровождение. Мы практически в два раза увеличили дальность обнаружения по сравнению с Су-30СМ. Как по наземным целям, так и по воздушным», - рассказал Панков.

По словам главного конструктора, одна из воинских частей спустя три дня после получения нового самолета смогла с помощью его радиолокационного вооружения поразила систему ПВО Patriot американского производства.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Су-30СМ2. Работа в зоне СВО» на нашем сайте. Вы узнаете, как российские летчики уходят от средств ПВО противника и какими средствами поражения располагают.

#истребитель #Су-30СМ #Военная приемка #наш эксклюзив #Олег панков
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