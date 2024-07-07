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Су-30 получат новые двигатели в 2025 году

Истребители получат двигатели, которые сейчас устанавливаются на Су-35 и Су-57.
Алексей Курильченко 2024-07-07 09:03:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В следующем году истребители семейства Су-30 получат новые двигатели, аналогичные тем, что устанавливаются на самолетах Су-35 и Су-57. Об этом «Военной приемке» заявил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков.

«Мы получим увеличенные скороподъемность, радиус разворота и ресурс двигателя. Это существенные моменты. Думаю, в следующем году это пойдет в серию», - заявил Панков.

На данный момент один Су-30 с новыми двигателями проходит испытания. При этом Су-30СМ2 уже оборудованы новыми движками.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Су-30СМ2. Работа в зоне СВО» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Вы узнаете, как российские летчики борются с американскими «Пэтриотами», как уходят от других средств ПВО противника и какими средствами поражения располагают.

#Су-30 #истребители #Военная приемка #двигатели #наш эксклюзив #Олег панков
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