В Берлине турецкие и голландские болельщики устроили массовую драку

В Берлине футбольные болельщики национальных сборных Турции и Нидерландов устроили массовую драку. Это произошло после матча двух команд в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу (Евро-2024).

Игра состоялась в немецкой столице и завершилась со счетом 2:1 в пользу Нидерландов. В Сети начали распространяться кадры, как разъяренные болельщики бросаются друг на друга, кто-то даже пытался прыгнуть на стоящего перед ним мужчину.

Среди нидерландских игроков на 70-й минуте отличился Стефан де Врей, забивший за сборную впервые с 2015 года. На 76-й минуте защитник турецкой команды Мерт Мюльдюр срезал мяч в собственные ворота.