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В Берлине турецкие и голландские болельщики устроили массовую драку

Турецкие и голландские болельщики сцепились между собой в драке после проигрыша сборной Турции в 1/4 финала на Евро-2024.
Дарина Криц 2024-07-07 02:20:05
© Фото: @byz_observer X.com © Видео: @byz_observer, X.com

В Берлине футбольные болельщики национальных сборных Турции и Нидерландов устроили массовую драку. Это произошло после матча двух команд в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу (Евро-2024).

Игра состоялась в немецкой столице и завершилась со счетом 2:1 в пользу Нидерландов. В Сети начали распространяться кадры, как разъяренные болельщики бросаются друг на друга, кто-то даже пытался прыгнуть на стоящего перед ним мужчину.

Среди нидерландских игроков на 70-й минуте отличился Стефан де Врей, забивший за сборную впервые с 2015 года. На 76-й минуте защитник турецкой команды Мерт Мюльдюр срезал мяч в собственные ворота.

#в стране и мире #Турция #массовая драка #нидерланды #Проигрыш #Футбольные фанаты #футбольные матчи #Евро-2024 #EURO 2024
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