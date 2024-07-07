Автобус с 43 туристами загорелся на ходу в Башкирии

На дороге Кага - Старосубхангулово около населенного пункта Байназарово в Башкирии на ходу загорелся автобус с 43 туристами. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Автобус марки Hyundai Universe направлялся из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. На момент возгорания в нем находились 43 человека, включая четверых детей.

В ведомстве отметили, что пострадавших среди туристом нет, они самостоятельно эвакуировались из транспортного средства.

В тушении пожарным МЧС помогли добровольцы. Сообщается, что взрывов в результате возгорания не было.

Туристов доставят в заповедник на резервном автобусе, который направили из Челябинской области. Ожидать его прибытия пассажиры будут в школе села Старосубхангулово.