МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт Пулково приостановил отправку самолетов из-за грозы и ветра

По данным пресс-службы аэропорта, один рейс был перенаправлен на запасной аэродром.
Мария Зайцева 2024-07-07 18:40:54
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу  управляющей компании Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

Сообщается, что отправка рейсов была прекращена из-за непогоды: ливня, грозы и сильного бокового ветра.

«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс. Безопасность полетов - наш приоритет», - говорилось в сообщении.

Через некоторое время аэропорт возобновил свою работу.

«Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов», - заявили в аэропорту.

Ранее Аэропорт Шереметьево скорректировал время вылетов более 30 рейсов из-за ургана.

#в стране и мире #Самолет #рейс #Непогода #ливень #Гроза #сильный ветер #аэропорт пулково
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 