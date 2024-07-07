Аэропорт Пулково приостановил отправку самолетов из-за грозы и ветра

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

Сообщается, что отправка рейсов была прекращена из-за непогоды: ливня, грозы и сильного бокового ветра.

«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс. Безопасность полетов - наш приоритет», - говорилось в сообщении.

Через некоторое время аэропорт возобновил свою работу.

«Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов», - заявили в аэропорту.

Ранее Аэропорт Шереметьево скорректировал время вылетов более 30 рейсов из-за ургана.