Аэропорт Пулково приостановил отправку самолетов из-за грозы и ветра

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил отправку самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании Пулково «Воздушные ворота северной столицы».
Сообщается, что отправка рейсов была прекращена из-за непогоды: ливня, грозы и сильного бокового ветра.
«В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс. Безопасность полетов - наш приоритет», - говорилось в сообщении.
Через некоторое время аэропорт возобновил свою работу.
«Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов», - заявили в аэропорту.
Ранее Аэропорт Шереметьево скорректировал время вылетов более 30 рейсов из-за ургана.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»