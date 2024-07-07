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Проявивших неуважение к гимну России в школе родителей нашли в КБР

Ситуация находится в работе у правоохранительных органов.
Мария Зайцева 2024-07-07 17:54:24
© Фото: РИА Новости

В Нальчике в Кабардино-Балкарии установили личности родителей, которые неуважительно отнеслись к гимну России в школе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения региона.

Сообщается, что на данный момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов. После этого к родителям будут применены соответствующие действующему законодательству меры.

В ведомстве также дополнили, что учащиеся школы не проявляли неуважение во время звучания гимна. Ребенок, закрывающий уши, о котором сообщалось ранее, оказался дошкольником.

На днях в социальных сетях появились кадры из школы № 33 в Нальчике. Там некоторые граждане не встали во время исполнения гимна РФ для торжественного исполнения, оставшись на своих местах в актовом зале, несколько из них продолжили сидеть в телефонах.

#в стране и мире #школа #КБР #Гимн России #Кабардино-Балкария #Нальчик #неуважение
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