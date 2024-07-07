В Иваново в аварии пострадали три работника скорой помощи

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в дорожно-транспортное происшествие в городе Иваново. Об этом сообщает УВМД России по региону.

Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками и специализированным сигналом ехала по улице Бубнова к третьей городской больнице. На улице Постышева автомобиль проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с BMW. Водитель легкового авто не заметил специальный транспорт и выехал на зеленый сигнал светофора со стороны улицы Постышева, задев «скорую» по касательной.

В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся.

Пострадали три работника спецтранспорта. У двух фельдшеров диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, у одной из них перелом стопы. Водитель «скорой» также пострадал, получив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сообщается, что сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.