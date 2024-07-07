МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На берегу Персидского залива завалился на бок иранский эсминец Sahand

Сообщается, что корабль был на ремонте.
Мария Зайцева 2024-07-07 16:28:34
© Фото: TyrannosurusRex, X

Новый эсминец военно-морских сил Ирана Sahand завалился на бок в районе порта города Бендер-Аббас провинции Хормозган на берегу Персидского залива. Об этом сообщает иранское агенство H2 News.

Сообщается, что в момент аварии судно находилось на ремонте на пристани. По данным пресс-службы региона, потопление произошло из-за попадания воды в балластные системы.

Несколько человек пострадали в результате происшествия, их госпитализировали, сообщает агентство YJC.

«К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие», - говорится в сообщении агентства.

Фрегат IRIS Sahand (F-74) вошел в строй в 2018 году и был построен на верфи Shahid Darvishi Marine Industries в Бендер-Аббасе.

#в стране и мире #авария #Иран #Эсминец #Бендер-Аббас
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 