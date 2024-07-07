На берегу Персидского залива завалился на бок иранский эсминец Sahand

Новый эсминец военно-морских сил Ирана Sahand завалился на бок в районе порта города Бендер-Аббас провинции Хормозган на берегу Персидского залива. Об этом сообщает иранское агенство H2 News.

Сообщается, что в момент аварии судно находилось на ремонте на пристани. По данным пресс-службы региона, потопление произошло из-за попадания воды в балластные системы.

Несколько человек пострадали в результате происшествия, их госпитализировали, сообщает агентство YJC.

«К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие», - говорится в сообщении агентства.

Фрегат IRIS Sahand (F-74) вошел в строй в 2018 году и был построен на верфи Shahid Darvishi Marine Industries в Бендер-Аббасе.