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Эрдоган: переговоры по Сирии при участии Путина могут пройти в Турции

Президент Турции сообщил о рассмотрении приглашения президента России Владимира Путина в страну для обсуждения вопросов нормализации отношений Анкары и Дамаска.
Мария Зайцева 2024-07-07 15:14:17
© Фото: Recep Tayyip Erdogan Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент России Владимир Путин рассматривает вариант участия в переговорах по нормализации отношений Анкары и Дамаска в Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турецкий лидер заявил, что ждет шага от президента Сирии Башара Асада в сторону улучшения отношений с Турцией.

«Раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья. Мы можем направить наши приглашения в любой момент», - сообщил он.

Эрдоган выразил надежду, что турецко-сирийские отношения можно будет вернуть на прошлый уровень.

«У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?», - заявил президент Турции.

В пятницу Эрдоган заявил, что поставил вопрос о приглашении президентов России и Сирии в Турцию для обсуждения вопросов нормализации отношений Анкары и Дамаска.

Он отметил, что участие Путина в них могло бы стать началом процесса нормализации отношений двух стран. Президент Турции дополнил, что постоянный механизм урегулирования отношений необходим.

Ранее Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину посетить Турцию с официальным визитом в самом скором времени.

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