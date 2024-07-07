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В России умер брат советника Зеленского Подоляка

На могиле изображен человек в военной форме с множеством наград.
Услада Дубинина 2024-07-07 14:24:56
© Фото: Пресс-служба президента Украины

В России умер брат советника Владимира Зеленского - Владимир Подоляк, об этом сообщает 360 со ссылкой на украинское издание. Подоляк умер 19 мая в возрасте 59 лет.

На могильном портрете изображен человек в военной форме полковника с множеством наград. В издании уточнили, что Владимир Подоляк имел статус военного пенсионера.

Ранее советник Зеленского в интервью подтвердил, что его брат проживает в Москве. Михаил Подоляк заявил, что не несет ответственность за «других людей». Среди граждан России много родственников украинцев, но это не означает, что семьи поддерживают связь, уточнил Подоляк.

 

#в стране и мире #Подоляк #владимир подоляк #советник зеленского
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