В России умер брат советника Зеленского Подоляка

В России умер брат советника Владимира Зеленского - Владимир Подоляк, об этом сообщает 360 со ссылкой на украинское издание. Подоляк умер 19 мая в возрасте 59 лет.

На могильном портрете изображен человек в военной форме полковника с множеством наград. В издании уточнили, что Владимир Подоляк имел статус военного пенсионера.

Ранее советник Зеленского в интервью подтвердил, что его брат проживает в Москве. Михаил Подоляк заявил, что не несет ответственность за «других людей». Среди граждан России много родственников украинцев, но это не означает, что семьи поддерживают связь, уточнил Подоляк.