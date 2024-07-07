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Годовалый ребенок выжил после падения с третьего этажа в Москве

Выпавшего ребенка госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Услада Дубинина 2024-07-07 13:53:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ребенок грудного возраста выпал из окна многоквартирного дома на третьем этаже в Москве, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство уточнило, что годовалый мальчик выжил.

«Годовалый малыш выпал из окна квартиры 3 этажа жилого дома на ул. Ставропольская. Мальчик 2023 г.р. госпитализирован», - сообщили в прокуратуре.

Ход и результаты проверки по факту случившегося контролирует Люблинская межрайонная прокуратура. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

#Москва #в стране и мире #ребенок #Прокуратура #грудной ребенок
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