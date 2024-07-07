Годовалый ребенок выжил после падения с третьего этажа в Москве

Ребенок грудного возраста выпал из окна многоквартирного дома на третьем этаже в Москве, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство уточнило, что годовалый мальчик выжил.

«Годовалый малыш выпал из окна квартиры 3 этажа жилого дома на ул. Ставропольская. Мальчик 2023 г.р. госпитализирован», - сообщили в прокуратуре.

Ход и результаты проверки по факту случившегося контролирует Люблинская межрайонная прокуратура. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.