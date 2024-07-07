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В Карачаевске ребенок пострадал при обрушении части жилого дома

Пострадавшего от обрушения части дома ребенка доставили в болиницу.
Услада Дубинина 2024-07-07 12:40:44
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Прокуратура Карачаево-Черкесии организовала проверку после обрушения части жилого многоэтажного дома в городе, об этом сообщается на сайте ведомства. В результате обрушения дома пострадал ребенок, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. 

«Прокуратурой города Карачаевска взято на контроль восстановление прав жильцов дома.  По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона», - сообщили в прокуратуре.

В доме постоянно проживали шесть человек, всего в жилом здании находилось 17 квартир. Агентство ТАСС уточнило, что обрушился один из подъездов. Специалисты устанавливают причину обрушения части многоквартирного дома. 

#в стране и мире #Прокуратура #происшествия #Обрушение дома #карачаевск
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