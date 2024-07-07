В Карачаевске ребенок пострадал при обрушении части жилого дома

Прокуратура Карачаево-Черкесии организовала проверку после обрушения части жилого многоэтажного дома в городе, об этом сообщается на сайте ведомства. В результате обрушения дома пострадал ребенок, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Прокуратурой города Карачаевска взято на контроль восстановление прав жильцов дома. По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона», - сообщили в прокуратуре.

В доме постоянно проживали шесть человек, всего в жилом здании находилось 17 квартир. Агентство ТАСС уточнило, что обрушился один из подъездов. Специалисты устанавливают причину обрушения части многоквартирного дома.