МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Певица Алсу подала в суд на раздел имущества с Абрамовым

Супруги Алсу и Ян Абрамовы будут делить апартаменты в Москве и Лондоне, а также коттеджи в Крыму и Московской области.
Услада Дубинина 2024-07-07 12:13:27
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress

Певица Алсу подала иск на раздел совместно нажитого имущества с супругом Яном Абрамовым в Савеловский суд Москвы, об этом сообщает RT

Иск на раздел имущества Алсу подала 2 июля, в суде беседу по иску назначили на 26 июля. По данным Mash, пара поделит между собой апартаменты в элитном московском ЖК, четырехэтажный особняк на Рублёвке, коттедж с личным пляжем в Крыму и квартиру в Лондоне.

Напомним, певица Алсу подала на развод после 18 лет брака. У пары растет трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. Причиной развода может является предполагаемый роман Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, пара не комментировала слухи об их отношениях. Певица Алсу оставила комментарий с намеком на измену Абрамова под публикацией Решетовой в Instagram*.

*Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#в стране и мире #певица #суд #Развод #знаменитости #раздел имущества #шоу-бизес #Алсу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 