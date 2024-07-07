Певица Алсу подала в суд на раздел имущества с Абрамовым

Певица Алсу подала иск на раздел совместно нажитого имущества с супругом Яном Абрамовым в Савеловский суд Москвы, об этом сообщает RT.

Иск на раздел имущества Алсу подала 2 июля, в суде беседу по иску назначили на 26 июля. По данным Mash, пара поделит между собой апартаменты в элитном московском ЖК, четырехэтажный особняк на Рублёвке, коттедж с личным пляжем в Крыму и квартиру в Лондоне.

Напомним, певица Алсу подала на развод после 18 лет брака. У пары растет трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. Причиной развода может является предполагаемый роман Абрамова с моделью Анастасией Решетовой, пара не комментировала слухи об их отношениях. Певица Алсу оставила комментарий с намеком на измену Абрамова под публикацией Решетовой в Instagram*.

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