Власти назвали сроки ремонта вспыхнувшего газового узла у Алушты

Восстановительные работы на загоревшемся газораспределительном узле под Алуштой в Крыму продлятся около недели. От подачи газа временно отключены 14 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

«Предварительно период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток», - написал Воронкин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент 14 населенных пунктов отключены от газоснабжения из-за аварии. Для восстановления сформированы ремонтные бригады, на место происшествия доставляются стройматериалы.

Напомним, что возгорание на газораспределителе вблизи Алушты привело к лесному пожару. Его площадь составила 1.5 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания стала авария на сетях. Жителей города предупредили о частично или полном отключении газа.