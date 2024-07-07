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Власти назвали сроки ремонта вспыхнувшего газового узла у Алушты

От газа были временно отключены 14 населенных пунктов.
Алексей Курильченко 2024-07-07 11:07:40
© Фото: МЧС РФ

Восстановительные работы на загоревшемся газораспределительном узле под Алуштой в Крыму продлятся около недели. От подачи газа временно отключены 14 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

«Предварительно период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток», - написал Воронкин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент 14 населенных пунктов отключены от газоснабжения из-за аварии. Для восстановления сформированы ремонтные бригады, на место происшествия доставляются стройматериалы.

Напомним, что возгорание на газораспределителе вблизи Алушты привело к лесному пожару. Его площадь составила 1.5 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания стала авария на сетях. Жителей города предупредили о частично или полном отключении газа.

#в стране и мире #Крым #газ #Ремонт #Алушта
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