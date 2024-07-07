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Лукашенко призвал друзей из Украины и РФ покупать участки в Белоруссии

Президент Белоруссии подчеркнул, что страна стала «спокойным уголком» для россиян и украинцев.
Алексей Курильченко 2024-07-07 11:42:49
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей своей страны, а также друзей из Украины и России приобретать небольшие земельные участки в неперспективных белорусских деревнях. По словам белорусского лидера, это позволит спасти небольшие деревни.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», - заявил Лукашенко, выступая на празднике Купалье в Могилевской области.

По словам белорусского лидера, в Белоруссии строится около полутора тысяч агрогородков. При этом необходимо спасать средние и малые деревни. Лукашенко отметил, что за деньги, на которые в городе можно купить шесть соток земли, в деревне можно приобрести 40 или даже 50 соток для «маленькой дачи». Он подчеркнул, что Белоруссия стала «спокойным уголком» для россиян и украинцев.

#в стране и мире #белоруссия #Александр Лукашенко #деревни
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