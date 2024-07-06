ВСУ за сутки потеряли свыше 475 боевиков и 23 единицы военной техники, об этом сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику 114-ой бригады территориальной обороны, а также 21-ой , 66-ой, 115-ой и 116-ой механизированных бригад ВСУ в районах Макеевка, Песчаное, Сеньковка, Глушковка и Григоровка.

«Отразили две контратаки штурмовых групп 63 механизированной бригады в районе населенного пункта Ольговка», - сообщили в Минобороны об обстановке в Харьковской области.

Артиллерийские подразделения группировки уничтожили две 152-мм гаубицы Д-20 и Мста-Б, а также 12 минометных расчетов. Противник потерял артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе населенного пункта Червоный Став. Силами ПВО уничтожено восемь беспилотников, в числе которых два ударных БПЛА «Дартс».

ВСУ за сутки потеряли одну самоходную артиллерийскую установку, два артиллерийских орудия, 12 минометов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь автомобилей, два склада боеприпасов, восемь беспилотников и девять пунктов управления БПЛА.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.