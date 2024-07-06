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Фомин вручил погоны выпускникам военного центра МГЛУ

В этом году Военный учебный центр при МГЛУ подготовил 113 высококвалифицированных специалистов с воинскими званиями.
2024-07-06 09:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин вручил погоны выпускникам военного учебного центра Института международного права и правосудия Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Церемония вручения дипломов и погон прошла в актовом зале университета. Дипломы об окончании ВУЗа выпускникам вручила ректор МГЛУ Ирина Краева.

Фомин от имени руководства Минобороны России и от себя лично поздравил выпускников с присвоением первых офицерских и сержантских званий.

«Всегда будьте верны присяге и воинскому долгу. Храните и приумножайте славные традиции наших героических предков и современников. Пусть знания и профессиональные навыки, полученные в стенах учебного центра, помогут вам в деле защиты нашей Родины», - заявил Фомин.

После завершения обучения, прохождения учебных сборов в войсках и успешной сдачи итогового экзамена по военной подготовке выпускникам военного учебного центра приказом министра обороны РФ присваивается воинское звание.

В этом году Военный учебный центр при МГЛУ подготовил 113 высококвалифицированных специалистов - среди них 83 получили погоны лейтенанта,  а 30  - сержанта.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #выпускники #Александр Фомин #мглу
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