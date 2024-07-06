В МЧС РФ заявили о ликвидации около 44 тыс. боеприпасов с начала 2024 года

Почти 44 тысячи боеприпасов обезврежены специалистами МЧС РФ с начала 2024 года. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

«В зоне особого внимания - объекты жизнеобеспечения, транспортной отрасли, инфраструктуры, сельхозугодья, жилой сектор», - заявил он.

Отмечается, что взрывотехникам чаще всего приходится иметь дело с различными минами, артиллерийскими снарядами и авиационными бомбами.

Уточняется, что на территории ЛНР специалисты при обследовании более 620 гектаров территории уничтожили 2 334 взрывоопасных предмета. Кроме того, в ДНР при очищении свыше 620 гектаров уничтожено более 15 тыс. различных боеприпасов.

А вот в Севастополе пиротехники МЧС РФ обнаружили и уничтожили три советские авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что ликвидацию этих боеприпасов произвели в воде.