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БПЛА атаковали две станицы на Кубани, загорелись резервуары с топливом

Нападение беспилоников привело к возгоранию резервуаров с топливом в двух муниципалитетах Краснодарского края.
Дарина Криц 2024-07-06 03:33:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ночь на субботу, 6 июля, в двух станицах Краснодарского края загорелись резервуары с топливом. По информации оперативного штаба региона, это произошло после ударов нескольких беспилотников. Нападению подверглись станицы Павловская и Ленинградская и несколько муниципалитетов.

«В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы», - указала пресс-служба ведомства.

Над Ейском средства противовоздушной обороны сбили летательные объекты. Отмечается, что из-за падения обломков БПЛА произошли незначительные повреждения вышки сотовой связи.

В станице Павловской также не допустили атаку беспилотников. После падения их фрагментов на нефтебазе произошло загорание резервуаров с топливом.

Продолжается ликвидация огня. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

#в стране и мире #пожар #Краснодарский край #атака БПЛА #оперштаб #резервуары с топливом
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