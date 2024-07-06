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Появились кадры захвата опорника ВСУ силами группировки войск «Юг»

Благодаря слаженным действиям военнослужащих «Южной» группировки войск, также уничтожена бронированная техника и живая сила противника.
2024-07-06 06:30:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало кадры захвата опорного пункта ВСУ на Донецком направлении.

На видеозаписи видно, как российские военнослужащие «Южной» группировки войск наносят комплексное огневое поражение по цели. В результате слаженности действий, опорный пункт противника был успешно уничтожен.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, уничтожена также бронированная и легкобронированная техника и живая сила противника.

«Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялся операторами беспилотных летательных аппаратов, а также специальными средствами разведки подразделений группировки», - говорится в сообщении в Минобороны РФ.

Уточняется, что выжившие военнослужащие ВСУ покинули поле боя, спасаясь бегством, бросив остатки вооружения и техники на позициях. Благодаря этому, штурмовые подразделения беспрепятственно захватили отбитые позиции и блиндажи.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #донецкое направление #группировка юг
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