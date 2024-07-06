Появились кадры захвата опорника ВСУ силами группировки войск «Юг»

Минобороны РФ опубликовало кадры захвата опорного пункта ВСУ на Донецком направлении.

На видеозаписи видно, как российские военнослужащие «Южной» группировки войск наносят комплексное огневое поражение по цели. В результате слаженности действий, опорный пункт противника был успешно уничтожен.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, уничтожена также бронированная и легкобронированная техника и живая сила противника.

«Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялся операторами беспилотных летательных аппаратов, а также специальными средствами разведки подразделений группировки», - говорится в сообщении в Минобороны РФ.

Уточняется, что выжившие военнослужащие ВСУ покинули поле боя, спасаясь бегством, бросив остатки вооружения и техники на позициях. Благодаря этому, штурмовые подразделения беспрепятственно захватили отбитые позиции и блиндажи.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.