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В ДТП под Воронежем погибли пять человек и пострадал ребенок

Пятилетняя девочка получила травмы.
Мария Зайцева 2024-07-06 22:36:29
© Фото: zhest_voronezh Вконтакте

В Воронежской области в результате ДТП погибли пять человек и пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в официальном телеграм-канале.

Авария произошла в Калачеевском районе на 28 км автодороги Калач - село Новая Криуша - село Скрипниково.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с ВАЗ-2110. В результате чего выехавший на «встречку» автомобиль загорелся.

Водитель и два пассажира ВАЗ-2111 погибли, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм также скончались на месте происшествия. Пятилетняя девочка, которая была пассажиром последнего автомобиля, получила телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение.

Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

#в стране и мире #Воронежская область #ДТП #ребенок #пострадавшие #погибшие #автодорога
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