Более 70 тысяч жителей Хасавюрта остались без света

В Хасавюрте в Республике Дагестан более 70 тысяч человек остались без света в результате замыкания на трансформаторе. Об этом сообщает администрация города в официальном телеграм-канале.

Замыкание произошло на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА, что вывело его из строя. Отключились также трансформаторы № 16 и 25 МВА, над их включением работают специалисты подразделений «Дагэнерго».

Свет отключен у жителей Хасаврюта, а также в ряде населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов.

«На место аварии оперативно прибыли Глава города Хасавюрт Корголи Корголиев, первый заместитель главы города Арслан Арсланов, начальник ОМВД России по г. Хасавюрт Шехмагомед Шехмагомедов», - говорится в сообщении.

Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко и министра энергетики и тарифов Марата Шихалиева поставили в известность. Они дали поручения о принятии незамедлительных мер по восстановлению электроснабжения в Хасавюрте и прилегающих муниципальных районах.