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На северо-востоке Москвы автобус насмерть прижал водителя к эвакуатору

Водитель автобуса погиб на месте.
Игнат Далакян 2024-07-06 20:36:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и эвакуатора.

Автобус начал самопроизвольное движение, в результате чего его водителя зажало между транспортными средствами, он погиб на месте. В департаменте транспорта сообщили, что автобус был без пассажиров и следовал в парк. Других пострадавших в аварии нет.

При ДТП повреждения также получили легковые автомобили.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. Перевозчик проведет внутреннюю проверку по факту случившегося.

#Москва #авария #Трагедия #ДТП #автобус #наш эксклюзив #эвакуатор
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