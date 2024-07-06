На северо-востоке Москвы автобус насмерть прижал водителя к эвакуатору

На северо-востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и эвакуатора.
Автобус начал самопроизвольное движение, в результате чего его водителя зажало между транспортными средствами, он погиб на месте. В департаменте транспорта сообщили, что автобус был без пассажиров и следовал в парк. Других пострадавших в аварии нет.
При ДТП повреждения также получили легковые автомобили.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГАИ. Перевозчик проведет внутреннюю проверку по факту случившегося.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»