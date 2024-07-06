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Сорванный госпереворот в Киргизии был запланирован на 31 августа

Спецслужбы Киргизии раскрыли план сорванного госпереворота.
Мария Зайцева 2024-07-06 19:11:34
© Фото: Жоомарт Ураимов, РИА Новости

Подозреваемые, которых задержали в пятницу по подозрению в подготовке государственного переворота в Киргизии, планировали провести его 31 августа. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности республики.

В последний день лета у города Бишкек должны были проводиться спортивные игры, чтобы собрать большое количество молодых людей со всех регионов страны, включая заранее подготовленные деструктивно настроенные силы.

«На указанное спортивное мероприятие планировалось пригласить отдельных лидеров оппозиции в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему выдвижению в город», - сообщает издание.

По информации ГКНБ, по пути следования планировались массовые беспорядки, которые бы сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления представителям власти, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и насильственно захватить власть.

В спецслужбе добавили, что организованная и заранее подготовленная группа лиц должна была обеспечить захват спортивно-стрелкового полигона с целью завладения огнестрельным оружием.

«Его планировали применить против сотрудников правоохранительных органов и граждан с целью провокации и эскалации ситуации», - отметили там.

По информации следствия, для выполнения задуманного подозреваемые с начала 2024 года в разных районах республики встречались с представителями криминалитета для мобилизации деструктивно настроенной молодежи.

Ранее у заговорщиков в Киргизии изъяли около 50 единиц огнестрельного оружия.

#в стране и мире #киргизия #государственный переворот #план #задержанные #гкнб #заговорщики
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