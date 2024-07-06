Бродячие собаки в Подмосковье напали на пятилетнего мальчика

В Шатуре в Московской области бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика, в результате чего ему были нанесены телесные повреждения. Об этом сообщает ГСУ СК по Подмосковью.

«5 июля 2024 года во дворе жилого дома, расположенного в г. Шатуре бродячие собаки набросились на 5-летнего мальчика, причинив телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Мальчика доставили в больницу с множественными укусами тела, там ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Следственный городской отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по первой части 293 статьи УК РФ, предполагающей ненадлежащую организацию работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц администрации города.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные действия.