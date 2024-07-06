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Участников СВО наградили на концерте «Жди меня...» в Москве

В мероприятии приняла участие заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.
2024-07-06 16:14:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялся концерт «Жди меня, и я вернусь», приуроченный к Дню ветеранов боевых действий и Дню семьи, любви в верности. На мероприятие были приглашены ветераны боевых действий, в том числе и участники специальной военной операции, которым вручили памятные подарки.

Со вступительным словом выступила заместитель обороны России Анна Цивилева. Она отметила символизм того, что в один день в России отмечаются День ветерана и День семьи.

«Мне очень приятно, что сегодня наши защитники Отечеств пришли сюда с семьями. Символично, что этот концерт именно так и называется - "Жди меня...". Это строки написал 26-летний поэт-фронтовик Константин Симонов в самом тяжелом месяце войны - июле 41-го года. Наверное, не зря эти слова стали молитвой для тех, кто уходил на фронт, и напутствием для тех, кто их ждал. Вера, любовь, семья - это основные ценности для нашего народа. Именно они дают силы нашим фронтовикам, наши защитникам, нашим героям. Именно эти слова, эти знаковые ценности возвращают их домой», - сказала Цивилева.

В праздничном мероприятии приняли участие участники специальной военной операции, ветераны кампаний в Афганистане и Чечне, а также операции в Сирии. В качестве почетных гостей были приглашены главы Москвы и Московской области, руководство фона «Защитники Отечества», депутаты Государственной Думы и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #концерт #День ветерана #день семьи, любви и верности #Анна Цивилева
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