В Бурятии 70 человек отравились готовой едой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массового отравления в городе Гусиноозерске в Бурятии. Об этом сообщает официальный телеграм-канал СКР.

«В Республике Бурятия следственными органами СК России проводится процессуальная проверка по факту массового заболевания людей, употребивших в пищу блюда в местной организации общественного питания», - говорится в сообщении.

В инфекционное отделение районной больницы 5 и 6 июля обратились не менее 50 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Пострадавшим поставили предварительный диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

Отравившиеся люди сообщили, что ели продукцию одного из кафе города, после чего почувствовали недомогание.

В прокуратуре Бурятии сообщили, что за медицинской помощью обратились 70 человек. Из них госпитализированы 15 человек, из них 10 детей. Остальные находятся на амбулаторном лечении.