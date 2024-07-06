Политик Жгенти: США поняли, что в Грузии нечего ловить

США уже долго пытаются тянуть Грузию в конфликт с Россией. Об этом рассказал «Звезде» председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

По его словам, Грузия не вступает в навязанную войну с Россией благодаря правильной политике правящей партии страны. По его словам, на Тбилиси уже полтора года наблюдается натиск со стороны США.

«Сначала они оккупируют страну, потом, если им что-то не понравится, они объявляют власть коррупционерами, потом готовят Майдан, а потом уже идет свержение правящей власти и хотят привести к власти партию, которая прямо без всяких оговорок начнет конфликтовать с Россией и создаст большие проблемы», - отметил Жгенти.

Михаил Жгенти рассказал, что западно-либеральные СМИ тридцать лет уже зомбируют молодых людей. Им объясняют, что если Грузия не вступит в противостояние с Россией, то Запад откажется от страны.

«Мы сейчас наблюдаем период, когда американцы уже собираются уходить из Грузии, потому что увидели, что ловить нечего, потому что и власть, и народ, несмотря на то, что народ в Грузии очень много претензий имеет к правящей власти, вопрос о сохранении мира на территории Грузии не обсуждается», - поделился эксперт.

По его словам, бывший посол США в Грузии сказал, что для страны было перечислено шесть миллиардов.

«Я хочу заметить, что из этих денег Грузия не увидела ничего, что могло бы работать на благо нашей страны. Эти деньги перечислялись в НКО, которые в нужный момент должны были выступить против правительства», - заявил Жгенти.

Он сказал, что Запад не признает предстоящие выборы и сравнил ситуацию с тем, что происходило на Украине и предрек начало Майдана. По его словам, Грузию ждут непростые времена.

Михаил Жгенти объяснил, что отмена учений — шаг к отказу США от Грузии.

«Они уже переключились на Армению, где нашли своего подвижника, это премьер-министр Армении, который уже идет на все уловки США, лишь бы сохранить свою власть и свернуть армянский народ в ту ситуацию, которую хотят американцы», - рассказал он.

Политик заключил, что отмена учений ничего не меняет, так как страна не получала от них никакой пользы.

В пятницу США заявили, что совместные военные учения Noble Partner с Грузией переносятся на неопределенный срок. Причиной назвали пересмотр двусторонних отношений стран.