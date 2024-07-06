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В Шереметьево заявили о корректировке рейсов после урагана

Компания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о сдвиге времени вылета рейсов.
Услада Дубинина 2024-07-06 13:09:14
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Аэропорт «Шереметьево» скорректировал время вылетов более 30 рейсов, об этом указано на сайте онлайн-табло. Вылеты задержаны за границу и города России, в том числе Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Оренбург, Красноярск, Ульяновск. 

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о сдвиге времени вылета рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сообщение о причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов опубликовали в Telegram-канале авиакомпании. 

«Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения», - указано в сообщении.

В аэропорту образовались очереди, толпы пассажиров собрались у стоек регистрации. Недовольные требуют пригласить представителя для объяснения ситуации.

#Москва #в стране и мире #самолеты #Аэрофлот #Шереметьево #задержка рейсов
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