В Шереметьево заявили о корректировке рейсов после урагана

Аэропорт «Шереметьево» скорректировал время вылетов более 30 рейсов, об этом указано на сайте онлайн-табло. Вылеты задержаны за границу и города России, в том числе Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Оренбург, Красноярск, Ульяновск.

Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров о сдвиге времени вылета рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сообщение о причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов опубликовали в Telegram-канале авиакомпании.

«Службы авиакомпании и аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения пассажиров услугами и своевременной отправки в пункты назначения», - указано в сообщении.

В аэропорту образовались очереди, толпы пассажиров собрались у стоек регистрации. Недовольные требуют пригласить представителя для объяснения ситуации.