МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Населенный пункт освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-07-06 13:25:44
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также военнослужащие группировки улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовиков противника.

В результате действий российских войск противник потеряли до 415 боевиков, три боевые бронированные машины, в том числе одну Bradley американского производства, два пикапа, а также САУ Paladin американского производства, гаубицу Д-30, орудие M119 из США и противотанковую пушку «Рапира».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ДНР #освобождение #сокол
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 