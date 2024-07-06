Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также военнослужащие группировки улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовиков противника.

В результате действий российских войск противник потеряли до 415 боевиков, три боевые бронированные машины, в том числе одну Bradley американского производства, два пикапа, а также САУ Paladin американского производства, гаубицу Д-30, орудие M119 из США и противотанковую пушку «Рапира».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов