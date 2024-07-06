Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихтиченко

Телеведущая и диктор Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в эфире «Первого канала».

«Безупречный образ на экране - сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны. И завоевала всенародную любовь. А ведь Аза Владимировна с детства мечтала стать актрисой и на кастинг пришла из любопытства. Но работа на телевидении захватила ее на долгие годы», - сообщает телеканал.

О причинах смерти ведущей не сообщается. По данным «Пятого канала», в сентябре 2023 года она была госпитализирована из-за недомогания. Врачи заподозрили у Лихиченко нарушения кровоснабжения в головном мозге. Она провела в реанимации две недели.

Лихитченко родила 20 ноября 1937 года. в 1959 год окончила МХАТ и играла на сцене Севастопольского русского драматического театра, после чего стала работать в Гостелерадио СССР. С 1968 года стала одной из основный ведущий появившейся тогда программы «Время». Позже была назначена директором дикторского отдела и стала наставников для начинающих телеведущих.