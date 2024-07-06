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Мехвод Храп рассказал, что Т-72 управляется не сложнее легковушки

Националисты пытаются пробить броню танков FPV-дронами, но защита не позволяет им даже поцарапать краску на российских машинах.
Александр Орлов 2024-07-06 10:21:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Харьковском направлении шаг за шагом идет продвижение наших войск в Волчанске. Противник вынужден каждый день перебрасывать сюда все новые и новые подразделения. Моральный дух националистов падает, говорят наши бойцы.

Танк Т-72Б3 направил свой сокрушительный удар по скоплению живой силы противника на Харьковском направлении. Воздушная разведка обнаружила несколько украинских автомобилей в районе Волчанска. Боевики даже не пытались их тщательно замаскировать, что и сыграло на руку нашим бойцам.

Контрольный выстрел и позиция ВСУ уничтожена полностью. Шансы на выживание минимальны. Наши танкисты в совершенстве владеют техникой ведения боя и идеально управляют боевой машиной.

«Не подводит. Проста в эксплуатации. Приходится всегда на ней быстро приезжать, занимать позиции, ну и так же быстро уезжать, потому что это наша безопасность, целостность машины. Ну, машина зарекомендовала себя, как неприхотливая, надежная. Не сложнее "Жигулей"», - рассказал старший механик-водитель с позывным Храп.

Экипаж этого танка работает с начала наступления на Харьковском направлении. Вместе пережили не один бой и трудности только сплотили. Они относятся к своей машине, как к боевому товарищу. По нему и не скажешь, но этот танк пережил множество атак. В том числе FPV-дронов, но до сих пор находится в строю.

Наводчик-оператор с позывным Абрам делится историями о боевых ранениях своего стального товарища. Украинские боевики неоднократно охотились за этим танком, но все попытки были тщетны.

«Они стараются целиться под башню. Но срабатывает защита. Прилетало в борта. Хотели остановить, чтобы не ушел. Он даже краску не поцарапал заводскую. Броня нормальная, толстая. Выдерживает», - рассказал Абрам.

Прозвище своей машине экипаж танкист не дает. Перед каждым боевым выходом обращаются к нему просто «Друг». За два месяца наступления эта команда сумела подорвать боевой дух противника, вселяя в него ужас.

«Танков они наших боятся, сразу могу сказать. Как начинаем работать, они просто разбегаются», - рассказал Абрам.

А вот отваги и боевого духа у наших бойцов не отнять. Между атаками они собираются в своем блиндаже, чтобы обсудить недавний штурм и поиграть на гитаре.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#Т-72Б3 #танки #наш эксклюзив #харьковское направление
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