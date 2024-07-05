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Командир Стрелец рассказал, как спасся от упавшей на голову гранаты ВСУ

Штурмовику пришлось притвориться мертвым, чтобы дроны националистов перестали за ним наблюдать.
Игорь Лапик 2024-07-05 09:39:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Южно-Донецком направлении СВО штурмовики группировки «Восток» вытесняют противника с позиций. Ожесточенные бои идут здесь днем и ночью. Наши подразделения используют тактику налета малыми группами. Заходят в лесополосу и перекрывают фланги. Но захватить вражеский опорник - половина дела. Его еще нужно удержать. Порой даже в одиночку.

Вновь выявленные огневые точки, такие как пулеметные гнезда, поражаются дронами-камикадзе. Операторы FPV всегда начеку. Боевики начинают метаться по траншеям. Тут подключаются квадрокоптеры с устройством сброса. На головы националистов летят ВОГ - боеприпасы для гранатометов. Один за другим следуют взрывы. Пехота ВСУ несет потери.

Тем временем отряд «Шторм» успешно закрепился на позициях и проводит зачистку вражеских позиций.  Командует отрядом штурмовиков опытный военный с позывным Стрелец. В ходе взятия одного из опорников вражеский коптер сбросил на него гранату и ранил в ногу. После чего его попытались добить - также сбросами и дронами-камикадзе. 

«Рядом было дерево с большой раскидистой кроной - единственное дерево, которое живое осталось, - я под него доскакал. Две атаки протанцевал, они скидывали на меня сбросы, я уворачивался, они взрывались за деревом, и, видимо, им надоело, и они прямо на крону дерева сбросили "эфку" - она упала мне на голову. Я подумал, что все. Она покатилась и взорвалась напротив бронежилета, что меня и спасло. Меня ударило об дерево, я притворился мертвым. Дрон повисел, понаблюдал и улетел», - рассказал Стрелец.

Залог успешного штурма - это долгая подготовка. На полигоне выкапывают такие же, как у противника, ходы траншей и тренируются. Изучают подходы и минные поля. Заранее определяют, кто куда идет. Тщательно готовят оружие.

На передовой очень важно регулярно чистить оружие, поэтому у военнослужащих целый набор зубных щеток для чистки деталей, масло и шприц для смазывания труднодоступных мест.

Успешному выполнению задач способствует и всестороннее своевременное обеспечение. Оснащение экипировкой, подвоз горючего и боеприпасов. Слаженная работа большой команды, состоящей из разных подразделений, позволяет продвигаться вперед и брать все новые крупные опорные пункты неприятеля.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#ВСУ #дроны #штурмовики #граната #наш эксклюзив
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