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Две женщины и ребенок погибли во время массовой стрельбы в Чикаго

Неизвестные лица открыли огонь по дому из винтовки и пистолета, из-за чего погибли две женщины и ребенок, еще двое детей тяжело ранены.
Дарина Криц 2024-07-05 05:48:06
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress

В Соединенных Штатах в результате уличной стрельбы погибли две женщины и ребенок. Инцидент произошел утром в одном из районов Чикаго - Грейтер Гранд Кроссинг. О произошедшем сообщил телеканал CBS News.

«Заместитель начальника Дон Джером сообщил, что около 06:15 утра офицеры отреагировали на сигнал о выстрелах в квартале 7100 на South Woodlawn Avenue. Там они обнаружили пять застреленных человек», - указали репортеры.

Местная полиция сообщила, что погибшие - 24-летняя Капри Эдвардс и 45-летняя Накишия Стронг, позже скончался один из детей - 8-летний мальчик. Кроме этого, тяжелые огнестрельные ранения получили двое мальчиков 5 и 8 лет.

Удалось установить картину произошедшего: на место ЧП приехали два автомобиля, из которых вышли несколько человек и открыли по дому огонь из винтовки и пистолета. После этого стрелки скрылись, задержать никого из них пока не удалось.

#в стране и мире #стрельба #огнестрельное оружие #сша #Чикаго #женщины и дети
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