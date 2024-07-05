Две женщины и ребенок погибли во время массовой стрельбы в Чикаго

В Соединенных Штатах в результате уличной стрельбы погибли две женщины и ребенок. Инцидент произошел утром в одном из районов Чикаго - Грейтер Гранд Кроссинг. О произошедшем сообщил телеканал CBS News.

«Заместитель начальника Дон Джером сообщил, что около 06:15 утра офицеры отреагировали на сигнал о выстрелах в квартале 7100 на South Woodlawn Avenue. Там они обнаружили пять застреленных человек», - указали репортеры.

Местная полиция сообщила, что погибшие - 24-летняя Капри Эдвардс и 45-летняя Накишия Стронг, позже скончался один из детей - 8-летний мальчик. Кроме этого, тяжелые огнестрельные ранения получили двое мальчиков 5 и 8 лет.

Удалось установить картину произошедшего: на место ЧП приехали два автомобиля, из которых вышли несколько человек и открыли по дому огонь из винтовки и пистолета. После этого стрелки скрылись, задержать никого из них пока не удалось.