Водитель Tesla погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве в ДТП попали автомобилиTesla и Toyota, в результате чего водитель первого погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы в официальном телеграм-канале.

Машины столкнулись в районе 30 дома на Кутузовском проспекте, как ранее сообщил департамент транспорта Москвы.

Сообщается, что водитель Tesla погиб, его пассажирка пострадала, также получила травмы различной степени тяжести пассажирка автомобиля Toyota.

По предварительным данным, водитель Tesla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со вторым автомобилем.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.