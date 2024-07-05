Движение поездов на МЦД-3 приостановлено из-за ЧП

Движение поездов на МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановили из-за срыва элементов навеса на станции «Электрозаводская».

ЧП произошло из-за мощного грозового фронта. В 19:06 порыв ветра сорвал элементы навеса, которые повредили контактный провод. Предварительно, никто не пострадал.

На опубликованных кадрах можно заметить, как контактный рельс искрится на месте падения навеса.

В Telegram-канале магистрали отметили, что на месте случившегося работает ремонтная бригада. На данный момент, принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.

В МЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.