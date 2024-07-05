МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Движение поездов на МЦД-3 приостановлено из-за ЧП

Контактный рельс искрится на месте падения навеса.
Игнат Далакян 2024-07-05 20:21:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Движение поездов на МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановили из-за срыва элементов навеса на станции «Электрозаводская».

ЧП произошло из-за мощного грозового фронта. В 19:06 порыв ветра сорвал элементы навеса, которые повредили контактный провод. Предварительно, никто не пострадал.

На опубликованных кадрах можно заметить, как контактный рельс искрится на месте падения навеса.

В Telegram-канале магистрали отметили, что на месте случившегося работает ремонтная бригада. На данный момент, принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения.

В МЖД принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

#ЧП #наш эксклюзив #поезда #мцд-3 #контактный рельс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 