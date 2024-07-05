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Во время торнадо в Китае погиб один человек и 79 пострадали

Всех пострадавших своевременно госпитализировали.
Мария Зайцева 2024-07-05 19:17:39
© Фото: Deng Hua, XinHua, Globallookpress

В результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун погиб один человек и 79 пострадали. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин.

Торнадо произошел 5 июля около 14:30 по местному времени и 09:30 по московскому.

У 79 пострадавших ранения разной степени тяжести. Их своевременно доставили в больницы для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Сообщается, что работы по ликвидации последствий продолжают выполняться экстренными службами.

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