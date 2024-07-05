В Индии поедающая мозг амеба стала причиной смерти трех подростков

Врачи из южного индийского штата Керала призывают к осторожности после редкого заболевания, которое привело к смерти троих подростков за последние три месяца.

Газета India Today, пишет, что у заболевших обнаружили амебный менингоэнцефалит. Сейчас медики готовят специальные рекомендации.

«Было решено, что для штата будут выпущены специальные рекомендации по поводу амебного менингоэнцефалита», - цитирует издание слова главы Минздрава Кералы Вины Джордж.

В минувшую среду 14-летний мальчик из города Кожикоде искупался в местном пруду. Позже у него нашли инфекцию. Он был госпитализирован и находился на лечении, но болезнь позже привела к смерти. Этот случай стал уже третьим в индийском штате. Еще два человека умерли в мае и июне. Все они были подростки.

Издание отмечает, что амебный менингоэнцефалит - редкая инфекция головного мозга, которая почти всегда приводит к летальному исходу. Болезнь вызывается амебой Naegleria fowleri. Обычно люди заражаются через загрязненную пресную воду, которая проникает в организм через нос, а затем попадает в мозг.